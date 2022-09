Scuole chiuse a Pozzuoli nella giornata di domani, venerdì 16 settembre per allerta meteo. Lo ha deciso il sindaco della città, Gigi Manzoni.

Pozzuoli, scuole chiuse per allerta meteo

Il primo cittadino ha firmato l’ordinanza di chiusura in via precauzione delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, compreso gli asili nido. Inoltre resteranno chiusi anche il cimitero comunale, la pistola ciclabile di Monterusciello e i parchi pubblici cittadini.

“É raccomandato a tutti i cittadini di evitare gli spostamenti non necessari e di prestare la massima attenzione in prossimità di alberi, pali della luce, segnaletica, impalcature, cornicioni, e di assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento”, ha sottolineato il sindaco in un post su Facebook.

Scuole chiuse anche a Quarto

Anche il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, ha optato per la chiusura di tutti gli istituti cittadini.

Napoli, parchi chiusi per maltempo

Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini a causa del maltempo. Questa la decisione del Comune in virtù dell’avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale e valido a partire dalle 21 di oggi giovedì 15 settembre per le 24 ore successive. Le scuole, per il momento, resteranno aperte in città.