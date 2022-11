Il maltempo di queste ore in Campania mette in ginocchio anche le scuole. Domani, il sindaco di Sapri (Salerno), Antonio Gentile, ha disposto la sospensione delle attività didattiche per tutto il territorio del comune del Golfo di Policastro dopo gli allagamenti e i disagi registrati nelle vie cittadine.

Scuole chiuse a Sapri

La fascia tricolore ha annunciato la chiusura delle scuole per la giornata di domani, 17 novembre, con un post apparso sui social: “Alla luce delle abbondanti piogge non previste per la giornata odierna dal bollettino meteo che hanno provocato disagi su tutto il territorio comunale, anche in virtù delle grande quantità di pioggia che defluiva da monte sulla nostra città, il Coc di Protezione Civile nella riunione appena conclusasi ha convenuto di procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani”.

Con la stessa nota, in virtù della proroga dell’allerta meteo disposta dalla Regione, Gentile ha anche invitato “i cittadini a limitare gli spostamenti per agevolare il ripristino della funzionalità del reticolato di acque bianche del centro abitato, per la pulizia del fango e dei detriti presenti sulle strade cittadine e per i sopralluoghi del caso da effettuare lungo tutti i canali del paese ed i bacini imbriferi ricadenti nei territori dei comuni a monte”.

Chiusure anche a Campagna

Disagi si sono registrati anche a Campagna, altro comune del salernitano. Il provvedimento riguarda i plessi degli istituti comprensivi di Campagna Capoluogo e Giovanni Palatucci, che saranno oggetto di una serie di sopralluoghi volti a verificare i danni da infiltrazioni d’acqua. A darne notizia, il primo cittadino di Campagna, il sindaco Roberto Monaco, che per la giornata di domani, ha disposto la chiusura dei due Istituti scolastici comprensivi in via precauzionale.