Allerta meteo in Campania, weekend di pioggia e temporali: le zone interessate

Maltempo in arrivo in Campania. La Protezione civile ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica per temporali di colore Giallo valevole a partire dalle 20 di stasera e fino alle 14 di domani, domenica 3 ottobre.

Le zono interessate sono le seguenti: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

La Protezione civile prevede “rovesci e temporali che, in alcune zone potrebbero essere anche intensi. I fenomeni in atto sono difficilmente prevedibili in termini spaziali e temporali poiché caratterizzati da una grande rapidità di evoluzione”.

“Proprio per la natura di tali fenomeni, anche connessi ai cambiamenti climatici, è possibile che, contemporaneamente possano verificarsi, in singoli punti del territorio, anche grandinate, fulmini e raffiche di vento tali da determinare danni alle coperture, caduta di rami o alberi”, si legge in una nota.

La Protezione segnala, infatti, che le precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche molto intense e associate a raffiche di vento.

Dal punto di vista dell’impatto al suolo si prevedono fenomeni di dissesto idrogeologico come: caduta massi ed occasionali fenomeni franosi, anche in assenza di precipitazioni​; ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; inondazioni delle aree limitrofe a corsi d’acqua anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc). Ma anche allagamenti di locali interra​ti e di quelli a pian terreno e caduta di rami o alberi.