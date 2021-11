Il Maltempo continua a imperversare sulla Campania. Per questo domani, 27 novembre, la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo di colore arancione in alcune zone della Regione, valido fino alle 18.

Allerta meteo in Campania, scuole chiuse in provincia di Napoli: l’elenco dei Comuni

Diversi i sindaci che hanno disposto, attraverso un’ordinanza, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sia private che pubbliche. In provincia di Napoli, si tornerà in classe lunedì a Casoria, Nocera Inferiore, San Giorgio a Cremano, Ercolano, Somma Vesuviano e Monte di Procida.

Lezioni sospese anche ad Afragola. Il sindaco Raffaele Bene ha deciso di chiudere anche parchi e giardini, raccomandando ai cittadini di “uscire solo laddove necessario”.

Lo stesso provvedimento è stato adottato anche dal primo cittadino di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia. “In considerazione dell’allerta meteo di colore arancione emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania, ho disposto per domani, sabato 27 novembre, la chiusura in via precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private. Resteranno chiusi anche il cimitero comunale, la pista ciclabile di Monterusciello e i parchi pubblici cittadini: Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne”, fa sapere il sindaco della città flegrea.

Discorso diverso, invece, per Napoli: il sindaco Manfredi non ha voluto chiudere i plessi scolastici della città partenopea, ma soltanto i parchi cittadini saranno off limits. Quindi domani si farà lezione regolarmente in classe. Scuole chiuse anche a Sarno, Siano, Sapri e Vallo della Lucania.