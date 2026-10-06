Torna l’allarme per i furti ai danni delle automobili nell’area a ridosso del confine tra Melito e Sant’Antimo. In via Enrico De Nicola sono state trovate due vetture pesantemente depredate, con le portiere smontate e diversi componenti della carrozzeria mancanti.

Allarme topi d’auto a Melito, due vetture trovate smontate al confine con Sant’Antimo

A documentare quanto accaduto è anche un video, successivamente pubblicato su TikTok, nel quale vengono mostrate le condizioni in cui sono state lasciate le automobili. Immagini che hanno rapidamente attirato l’attenzione degli utenti e riacceso la preoccupazione tra i residenti della zona. I ladri avrebbero agito puntando direttamente ai pezzi delle vetture, lasciando sul posto ciò che restava delle auto dopo aver asportato portiere e altri elementi della carrozzeria.

L’episodio alimenta il senso di insicurezza tra i cittadini, che chiedono un rafforzamento dei controlli soprattutto nelle ore notturne e una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle strade di confine tra i due comuni.