Negli ultimi giorni nel mirino dei ladri sono finite due note pizzerie del cosiddetto doppio senso. Nel primo caso, i malviventi sono entrati in azione, intorno alle 4, nel ristorante “Èlite Gran Cuisine” di via San Francesco a Patria, in territorio di Giugliano. Il locale attualmente è chiuso per ferie.

Allarme furti per le attività commerciali della circumvallazione esterna

In pochi minuti hanno forzato l’ingresso e, secondo quanto ripreso dal sistema di videosorveglianza, sarebbero andati direttamente alla cassa asportando alcune centinaia di euro, ma avrebbero puntato anche a televisioni ed altri oggetti di ristorazione prima di fuggire. Anche perché l’allarme ha fatto arrivare la vigilanza privata.

Sul posto poi sono intervenuti anche i carabinieri di Giugliano per i rilievi del caso. Dinamica simile la notte seguente, al Pacos lungo corso Europa a Villaricca. Anche qui i ladri si sono introdotti della tecnostruttura esterna, ed una volta dentro hanno preso i soldi dalla casa. Il bottino sarebbe di circa 300 euro. Indagini affidate ai militari dell’Arma della stazione di Villaricca. Non è esclusa che possa trattarsi della stessa banda. In precedenza era stato tentato il colpo al bar “Premiére Cafè” di via Marchesella, a ridosso della circumvallazione, fallito per l’antifurto nebbiogeno. Per i commercianti dell’area giuglianese resta quindi la paura mentre proseguono le indagini dei Carabinieri.