Scende dall’aliscafo con il passeggino. All’interno c’è suo figlio. E non solo. I carabinieri e gli uomini della Polizia Municipale la invitano a fermarsi per un controllo. Condotta in caserma, viene arrestata. Nascondeva hashish e cocaina.

Capri, nasconde droga nel passeggino del figlio: arrestata giovanissima mamma

La donna, A.V., 23 anni, residente ad Anacapri, è stata fermata dai Carabinieri della Stazione di Capri nel porto di Marina Grande mentre scendeva dalla passerella dell’aliscafo proveniente da Napoli.

Sembrava una mamma come tante altre. E invece, condotta in caserma, gli uomini della Municipale le hanno controllato la borsa ed il passeggino di suo figlio al cui interno erano ben nascosti 150 grammi di hashish ed un sacchetto con 20 grammi di cocaina.

Indagini in corso

Da qui è scattato il provvedimento di fermo. La 23enne è agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Indagini in corso per ricostruire la filiera dello spaccio. E’ probabile che la 23enne si sia rifornita di droga a Napoli per poi pensare di smerciarla sull’isola.