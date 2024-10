Con la Serie A e B al riposo per le soste per le nazionali, scatta stasera il 9° turno nel girone C, il Giugliano riceve la Juve Next Gen. Doppio derby campano con l’anticipo stasera tra Cavese e Turris e domenica Avellino-Casertana al Partenio.

Il programma del 9° turno

Programma che si apre con ben 3 anticipi stasera, allo Stadio Lamberti primo derby campano di giornata tra Cavese e la Turris a caccia di punti per non sprofondare in classifica. Sorrento in visita all’Audace Cerignola, e sfida tra Trapani e Messina.

Sabato di C che si apre alle 15:30 con il Giugliano che riceve la Juve Next Gen per trovare continuità dopo la vittoria di Latina, allo stesso orario il Monopoli rivelazione di questa stagione ospita il Crotone reduce dal pesante ko con l’Avellino, conclude al Massimino il Catania che ospita l’Altamura.

4 i posticipi domenicali, ad aprire il Benevento che vuole allungare in vetta alla classifica, Picerno in trasferta a Taranto, altro derby campano allo Stadio Partenio tra Avellino e Casertana, lupi dopo un orribile inizio di stagione hanno trovato il riscatto allo Scida con il Crotone. Conclude il turno la sfida tra Potenza e Foggia