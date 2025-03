Al Teatro Lendi arriva “Dio come ti amo… per uomini che amano le donne”

Sant’Arpino (CE) – Luci accese al Teatro Lendi, diretto da Francesco Scarano, dove lunedì 10 marzo (ore 21) si aprirà il sipario per lo spettacolo “Dio come ti amo…per uomini che amano le donne”, scritto e interpretato da Ettore Bassi (anche regista) e da Debora Iannotta. Il compositore Lino Pariota firma ed esegue dal vivo le musiche originali.

Lo spettacolo attraversa ottant’anni di storia per raccontare l’evoluzione della coppia uomo-donna, il progresso sociale e il prezzo del cambiamento, veicolato attraverso l’arte, la musica, il teatro. Dall’epoca in cui la donna era relegata a un ruolo domestico e subordinato, fino all’era moderna, dove ha conquistato diritti, autonomia e potere, la scena si trasforma seguendo i passi di una rivoluzione silenziosa, ma inarrestabile.

Mentre la donna diventa manager di sé stessa, della casa, della famiglia e del lavoro, inseguendo un’idea che promette felicità e conquiste (ma a che prezzo!), l’uomo si defila in una solitudine che lo rende fragile, riuscendo sempre meno a definire il proprio posto accanto a lei. La coppia si sgretola, il dialogo si spezza e, nei casi più estremi, il disequilibrio si trasforma in violenza. Travolti da un cambiamento che non comprendono, perché forse troppo veloce e non accompagnato, uomini e donne finiscono con l’identificare il nemico nell’altro, come ostacolo alla propria felicità.

Ma esiste una strada diversa. Lo spettacolo non è solo denuncia, è un invito alla comprensione reciproca, alla ricerca di un nuovo equilibrio, dove uomini e donne possano incontrarsi di nuovo, senza paura, senza sopraffazione, tornando a riconoscere la dignità dell’altro e la propria, dopo le troppe promesse che il mondo non ha mantenuto. Perché solo una famiglia sana può generare individui sani e, con essi, una società più giusta.

Un viaggio tra passato e presente, tra amore e conflitto, con un’unica certezza: per ritrovarsi, bisogna prendersi per mano.

Note di regia

di Ettore Bassi

Un racconto emozionale, diretto, profondo, con atmosfere intense e coinvolgenti.

Al centro l’Uomo e la Donna, magnifiche creature in cerca d’amore.

È il focus di questo spettacolo denso di passione per la storia umana, che ha scelto, con una regia onesta e senza compromessi, l’esposizione della fragilità come punto da cui ripartire.

Una rappresentazione che vuole guardare lo spettatore dritto negli occhi e chiamarlo a una nuova attenzione, più intima e amorevole, ma per questo anche più cruda e sincera.

Canzoni piene di emozione, musica avvolgente e parole penetranti, per raccontare l’importanza di tornare al centro del nostro destino.

Un viaggio nella bellezza delle anime delicate e potenti di un Uomo e di una Donna.

