Al Napoli basta una rete per tempo per battere il Verona 2-0 e restare in vetta alla classifica

Basta una rete per tempo al Napoli per archiviare la pratica Verona e rimanere saldamente al comando della classifica. Apre la gara Di Lorenzo al 5′ complice anche la deviazione di Montipò. Nella ripresa un super gol di Anguissa chiude la pratica per un Napoli che vola in vetta a quota 47 punti.

Napoli-Verona 2-0

Primo tempo

Il Napoli pronto a dire addio a Kvaratskhelia, Conte ritrova Politano dal 1′, confermando lo spumeggiante Neres sulla sinistra, sulla sinistra confermato l’out di Olivera con Spinazzola che prende il suo posto sulla sinistra. Per il resto i soliti volti con Meret tra I pali, Linea difensiva composta da Juan Jesus e Rrahmani e capitan di Lorenzo sulla sinistra. Primo tempo Azzurri che partono con il piede spinto forte sull’acceleratore e al 5′ sbloccano già la gara con di Lorenzo che trova il mancino che beffa Montipò dopo che il pallore era carambolato sul palo. Napoli che sfiora anche il raddoppio dopo pochi attimi, con Neres che va via sulla sinistra e serve al centro uno splendido assist per Anguissa che spara alto. Primo tempo di grande calcio per gli uomini di Conte che creano altre due grandi occasioni da gol con McTominay che replica lo stesso errore di Anguissa mettendo alto un altro splendido assist di un Neres sempre più convincente e vera e propria spina nel fianco delle difese avversarie. Finisce il primo tempo con il Napoli in vantaggio per 1-0, con un Verona che nonostante il primo tempo degli azzurri riesce a rimanere ancora in partita.

Secondo tempo

Il Napoli parte così come aveva iniziato il primo tempo creando grandi occasioni da gol ancora con Mctominay che trova una botta centrale sulla quale Montipò respinge. Altra grande doppia occasione per Rrahmani su sviluppi da calcio piazzato. Il Napoli continua a produrre calcio pur non trovando la rete per chiudere la gara. Gol del raddoppio che arriva al 61′ con un super gol di Anguissa, in una versione deluxe, Conclusione dalla distanza del numero 99 azzurro dopo una triangolazione con Lukaku e 2-0. Con il gol del raddoppio si affievoliscono le velleità e la fiducia del Verona e il Napoli forte del doppio vantaggio si limita a gestire, senza concedere occasioni agli avversari. Conte in vista del ciclo terribile alla quale è atteso il Napoli regala minuto di riposo ai suoi uomini inserendo contemporaneamente Simeone, Raspadori e Ngonge per Lukaku, McTominay e Politano. Nei minuti finali succede ben poco con Conte che regala nel finale minuti anche a Zerbin e Mazzocchi. Dopo 3′ di recupero arriva il triplice fischio che sancisce la quinta vittoria consecutiva e sale a quota 47 punti e resta in vetta, nonostante le due gare in più sull’inter a -4.

IL TABELLINO

Napoli-Hellas Verona 2-0 MARCATORI: 5′ aut. Montipò (N), 61′ Anguissa (N) ASSIST: Lukaku (N) NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Spinazzola (dall’83’ Mazzocchi); McTominay (dal 77′ Raspadori), Lobotka, Zambo Anguissa; Politano (dal 77′ Ngonge), Lukaku (dal 77′ Simeone), Neres (dal 90′ Zerbin). Allenatore: Antonio Conte

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Faraoni (dal 77′ Daniliuc), Duda, Belahyane (dall’84’ Mosquera), Lazovic (dal 69′ Bradaric); Suslov; Tengstedt (dal 76′ Kastanos), Sarr (dal 69′ Livramento). Allenatore: Paolo Zanetti