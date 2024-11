Al Napoli basta una rete dell’ex Lukaku per tornare in vetta alla classifica, Roma battuta 1-0

Il Napoli batte la Roma 1-0 grazie ad una rete dell’ex Lukaku e torna in vetta alla classifica rispondendo alle vittorie delle inseguitrici. Esordio Amaro per Claudio Ranieri per il terzo mandato sulla panchina giallorossa. Azzurri al comando con 29 punti, giallorossi sprofondati nelle zone basse della classifica con 13 punti. Chance in avvio per Kvaratskhelia, che spreca di testa da ottima posizione. Ci provano anche McTominay e Politano. Dopo l’intervallo entra anche Hummels, ma la decide l’ex Lukaku servito da Di Lorenzo. Sfortunato Dovbyk, fermato dalla traversa

Napoli-Roma 1-0

Antonio Conte ritrova Lobotka dal 1′, in difesa ad Olivera il ballottaggio sulla sinistra, in avanti spazio a Lukaku con Kvara e Politano al suo fianco. Esordio per Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa, che si affida ad un pragmatico 4-5-1 con Dovbyk in avanti, soltanto panchina per Dybala.

Primo tempo

Avvio di gara molto promettente per gli azzurri di Conte che vanno subito vicino al vantaggio con Kvaratskhelia che lasciato tutto solo dalla difesa giallorossa spreca malamente colpendo di testa al lato di Svilar. Il Napoli continua a premere forte sull’acceleratore in avvio di gara e si rende ancora pericoloso prima con McTominay che non riesce a trovare lo spazio per trovare la porta e poi con Politano che cerca la sua solita azione per rientrare sul sinistro che però si spegne alto sopra la traversa. Il Napoli continua a fare la partita costringendo la Roma a chiudersi in fase difensiva lasciando solo a Dovbyk il peso dell’attacco. Giallorossi che provano timidamente a farsi vedere con i tiri dalla lunga distanza di Pisilli e Pellegrini. Nella seconda parte del primo tempo i ritmi si abbassano notevolmente con il Napoli che non riesce a trovare una solida trama di gioco in fase di proposizione. Finisce il primo tempo con le squadre a riposo sullo 0-0. Le chance migliori le ha avute il Napoli, ma il risultato è ancora fermo sullo 0-0. In avvio Kvaratskhelia spreca da pochi passi, poca fortuna anche per Politano e McTominay. Organizzata la Roma di Ranieri, che punge poco dalle parti di Meret ma riesce a contenere le offensive della squadra di Conte.

Secondo tempo

Così come nel primo tempo in avvio del secondo tempo, il Napoli cerca di spingere sin da subito sull’acceleratore e ci prova con Lukaku Mancini fa buona guardia e mette in angolo. È solo il preludio del gol che sblocca che arriva al 54′ dal grande ex della partita Lukaku, che brucia Hummels e anticipa anche Svilar sull’invito di Di Lorenzo. Responsabilità per Angelino, che si perde il capitano azzurro prima dell’assist vincente!

Il Napoli conquistato il vantaggio arretra il proprio baricentro cercando di difendere il gol. Conte opta per la carta Neres al posto di uno nervoso e spesso poco incisivo Kvaratskhelia. Al 67′ brivido per il Maradona con la Roma che sfiora la rete del pareggio con Dovbyk, ma la traversa salva gli uomini di Conte. Nei minuti finali della partita, la Roma si getta ad oltranza alla ricerca del pareggio e il Napoli soffre cercando di amministrare il vantaggio per un risultato che non cambierà più. Poche le occasioni nel finale di gara, da notare soprattutto l’azione personale di Neres che converge sul suo sinistro che sfila di poco al palo coperto da Svilar. Conte da freschezza alla squadra per difendere il vantaggio inserendo Folorunsho e Mazzocchi per Anguissa e Politano. Dopo 5 di recupero arriva il triplice fischio che regala il successo di misura al Napoli che risponde alle Vittorie delle inseguitrici e ritorna in vetta alla classifica. Ancora ko e crisi nera per la Roma che scivola nei bassifondi della classifica con una situazione sempre più preoccupante per i giallorossi.

Napoli-Roma 1-0: il tabellino

Marcatori: 9′ s.t. Lukaku (N).

Assist: 9′ s.t. Di Lorenzo (N).

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa (41′ s.t. Folorunsho), Lobotka; Politano (41′ s.t. Mazzocchi), McTominay, Kvaratskhelia (22′ s.t. Neres); Lukaku (34′ s.t. Simeone). All. Conte

ROMA (4-4-1-1): Svilar; Celik (34′ s.t. Abdulhamid), Mancini (43′ s.t. Dybala), Ndicka, Angelino; El Shaarawy (1′ s.t. Hummels), Kone, Cristante, Pisilli (34′ s.t. Dahl); Pellegrini (1′ s.t. Baldanzi); Dovbyk. All. Ranieri.