Al De Cristofaro arriva la Cavese, l’ex Di Napoli ritorna a Giugliano.

Il Giugliano di Valerio Bertotto ha avuto una partenza sprint con 2 vittorie in Coppa Italia e 4 punti conquistati nei primi 180 minuti di campionato, vincendo tra le mura amiche con il Taranto e ottenendo un prezioso pari in casa dell’Avellino. Dall’altra parte, la Cavese di Raffaele Di Napoli (grande ex della sfida), dopo essere uscita al 1° turno in Coppa con il Trapani, ha conosciuto una sconfitta in rimonta a Benevento (2-1), ma ha anche conquistato una vittoria fondamentale in casa ai danni del Crotone. Dopo 20 anni, le due squadre tornano a sfidarsi tra i professionisti: l’ultimo precedente risale alla stagione 2003/04 in Serie C2 ed il club partenopeo si impose per 2-1. Oggi si ritrovano di nuovo nello stesso campionato ed i tre punti odierni in palio possono dire molto sulle ambizioni stagionali delle due compagini.