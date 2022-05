Stava attraversando sulle strisce pedonali, quando un’auto lo ha centrato in pieno. È ricoverato all’ospedale San Pio di Benevento un 13enne di Airola, investito da una vettura in via Lavatorio nei pressi di alcuni istituti scolastici.

Airola, 13enne investito da un’auto: finisce in ospedale

L’incidente si è verificato ieri mattina, intorno alle 8. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza al vicino nosocomio. L’adolescente ha riportato la frattura di tibia e persone, ma per fortuna non è in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, il 13enne – studente del liceo Lombardi – stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando una vettura, per cause ancora da chiarire, lo ha travolto. Il conducente del veicolo procedeva a una velocità ridotta, ciononostante non è riuscito a frenare in tempo, investendo così il giovane malcapitato.