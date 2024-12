Dal 1982, anno in cui è stato diagnosticato il primo caso di AIDS in Italia, ad oggi sono stati segnalati oltre 73mila casi, di cui più di 47mila persone sono decedute entro il 2021. Il virus dell’HIV non conosce barriere: colpisce uomini e donne di ogni età, ma oggi il rischio più alto si registra tra i giovani, spesso inconsapevoli dei pericoli legati alla trasmissione. Essenziale l’attività di prevenzione e di informazione.