Agropoli, malore mentre è alla guida: auto precipita nel vuoto. Morto conducente

Tragedia questa mattina ad Agropoli, dove un incidente mortale si è verificato in via Giambattista Vico. Un’auto è precipitata nel vuoto dopo aver sfondato una ringhiera e una recinzione interna, compiendo un volo di diversi metri e finendo all’interno di un parcheggio privato, dove si è schiantata contro un veicolo in sosta.

Muore il conducente, grave la moglie

Nell’impatto ha perso la vita il conducente, un uomo ultraottantenne, originario di Santa Maria di Castellabate, morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. Gravemente ferita la moglie, che viaggiava con lui: la donna era cosciente all’arrivo dei soccorritori ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni serie.

I soccorsi e l’intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri della Compagnia di Agropoli, impegnati sia nella ricostruzione della dinamica sia nella gestione della viabilità.

A causa dell’incidente, il traffico è completamente paralizzato in via Pio X, con pesanti ripercussioni sulla circolazione cittadina. L’impatto ha provocato anche danni alle tubature del gas presenti nell’area, rendendo necessari ulteriori controlli di sicurezza da parte dei tecnici competenti.

L’ipotesi del malore improvviso

Secondo una prima ipotesi, al vaglio degli inquirenti, non si esclude che il conducente possa essere stato colto da un improvviso malore nei pressi dell’Istituto Clinico Mediterraneo, perdendo il controllo del mezzo prima di sfondare le barriere di protezione. Le forze dell’ordine stanno ora effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause esatte dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La comunità di Agropoli e quella di Santa Maria di Castellabate sono sotto shock per l’accaduto, che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto nei tratti urbani più sensibili.