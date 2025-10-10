Paura nella tarda mattinata di ieri, giovedì 9 ottobre, per un principio di incendio sviluppatosi a bordo di uno yacht di circa 50 metri, battente bandiera maltese, a circa 14 miglia al largo della costa di Agropoli.

Agropoli, fiamme su uno yacht di 50 metri: in salvo 16 persone

A prendere fuoco, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata la sala macchine dell’imbarcazione. L’equipaggio ha subito tentato di domare le fiamme con i mezzi antincendio di bordo, mentre la centrale operativa della Guardia Costiera di Napoli disponeva l’invio di due motovedette e di un’unità privata dirottata in zona per fornire supporto.

Le operazioni di soccorso si sono svolte in modo rapido e coordinato: tutte le 16 persone a bordo, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, sono state tratte in salvo e trasferite in sicurezza al porto di Agropoli. Nessuno ha riportato ferite o intossicazioni.

L’incendio, circoscritto alla sala macchine, è stato domato grazie all’intervento congiunto dell’equipaggio e del personale della Guardia Costiera. Sono ora in corso le operazioni di rimorchio dell’imbarcazione verso un porto sicuro. Le autorità sottolineano che non si registrano danni all’ambiente marino, né dispersioni di carburante in mare. Le cause del principio di incendio sono al vaglio dei tecnici e della Guardia Costiera.