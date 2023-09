Si chiama Francesco Palma, ha 18 anni ed è attualmente in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio. E’ lui infatti l’autore dell’agguato avvenuto ieri in via Vittorio Veneto a Miano, periferia nord di Napoli, nel corso del quale è rimasto gravemente ferito Pietro Ronga, 36 anni, presunto fidanzato della mamma del giovane.

Agguato a Miano, relazione con la mamma: uomo in fin di vita. Fermato 18enne

Il ragazzo avrebbe incrociato Ronga in strada e non avrebbe esitato, dopo uno scambio di battute, a estrarre una pistola Beretta e ha esplodere quattro o cinque colpi contro di lui all’altezza dell’addome. Ronga è attualmente ricoverato in gravi condizioni al Cto di Napoli. Palma, invece, si è poi costituito spontaneamente presso il commissariato di Scampia e ha ammesso di essere stato lui l’autore degli spari.

Il pubblico ministero ha disposto in queste ore il fermo a suo carico. Palma ora si trova nel carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida. A difenderlo l’avvocato Luigi Poziello, del foro di Napoli Nord. Il ragazzo tra l’altro già lo scorso febbraio si sarebbe reso protagonista di un accoltellamento ai danni dello stesso Pietro Ronga. Cinque giorni fa, invece, Francesco sarebbe stato a sua volta vittima di un fatto di sangue: raggiunto al braccio da un colpo di pistola, avrebbe poi dichiarato di aver subito una rapina.

Le indagini

Gli investigatori sono convinti però che anche quest’ultimo episodio rientri nell’ambito di un rapporto burrascoso intercorso tra lui e Ronga, che è il compagno della mamma del 18enne. Al centro della stessa sparatoria di ieri ci sarebbero vecchie ruggini scaturite proprio dalla relazione tra la madre del giovanissimo e il 36enne.