Agguato di camorra in pieno giorno a San Martino Valle Caudina, comune in provincia di Avellino al confine con l’agro nolano e la provincia di Caserta. A rimanere feriti sotto i colpi dei sicari il pregiudicato Fiore Clemente e il nipote, Antonio P.

Agguato in Valle Caudina, feriti boss e nipote

Questa mattina un commando di fuoco è entrato in azione in via San Martino nella zona del mercato settimanale, all’esterno di un supermercato. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale. I carabinieri, giunti sul posto, hanno transennato la zona e stanno effettuando i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell’accaduto.

Da una prima ricostruzione, emerge che ad agire sarebbero state due persone in auto. Una di loro è scesa dall’abitacolo nei pressi dl market “Pam” e ha fatto fuoco, centrando Fiore Clemente all’addome, alla gamba e all’inguine. Dopo il raid, l’aggressore è risalito in macchina e ha fatto perdere le sue tracce. Attimi di panico tra i residenti e i passanti che in quel momento stavano percorrendo piedi la strada.

Fiore Clemente è un noto pregiudicato della zona: era stato assolto in Appello dall’omicidio di Giuseppe Carlino, avvenuto a Torvaianica, sul litorale laziale, nel 2001 ed ora aveva perso anche lo status di sorvegliato speciale. Informata la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli di un episodio che assume i contorni dell’agguato di camorra.

Foto: Telenostra Avellino