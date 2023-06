È stato tratto in arresto anche il secondo presunto autore del tentato omicidio di padre e figlio ad Afragola. Ad ammanettarlo i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria e della Stazione di Afragola.

Agguato in pieno centro ad Afragola, arrestato il secondo “pistolero”

Si tratta di un altro giovane di origini straniere. Il ragazzo, 22enne del Togo, è stato catturato nella serata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, i due aggressori sarebbero stati i protagonisti prima di un accesso diverbio e poi del tentato omicidio di Raffaele e Vincenzo Sepe. I motivi sarebbero riconducibili ad un debito non saldato anche se le indagini sono ancora in corso.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, padre e figlio, mentre transitavano a bordo di un motoveicolo per il Corso Vittorio Emanuele III, hanno avuto una colluttazione con i due extracomunitari. Questi ultimi li hanno aggrediti con colpi di pistola e con un coltello, per poi fuggire a piedi per le strade limitrofe.