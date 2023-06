Agguato in serata ad Afragola. Due persone a bordo di uno scooter sono state raggiunte da fendenti e colpi d’arma da fuoco intorno alle 19 di sabato, 17 giugno. Le vittime sono: Sepe Vincenzo e Sepe Raffaele, padre e figlio.

I feriti sono stati trasportati dal 118 presso ospedale di Frattamaggiore, da verificare le condizioni. Il primo ha riportato ferite di arma da taglio all’addome mentre il secondo ferite da colpo d’arma da fuoco.

Afragola, agguato in serata: due persone ferite a colpi d’arma da fuoco

Secondo una prima ricostruzione, le vittime sono state ferite nei pressi di piazza Castello, poi si sono date alla fuga: il conducente ha perso il controllo del mezzo a due ruote per rovinare a terra in via Francesco Russo.

La strada è stata al momento interdetta al traffico veicolare. Sul posto sono intervenuti carabinieri del nucleo radiomobile di Casoria per i rilievi del caso.