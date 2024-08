Omicidio nella notte di San Lorenzo a Napoli. Un uomo di 50 anni, Carmine Notturno, pregiudicato ritenuto vicino al clan D’Amico di San Giovanni, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da due sicari che lo hanno raggiunto in scooter.

Agguato di camorra a Napoli, Carmine ucciso dai killer fuori casa

I fatti sono accaduti nella serata di ieri, sabato 10 agosto, intorno alle ore 21. L’uomo era a pochi passi dalla sua abitazione. Ha tentato di scappare per seminare i due killer ma è stato raggiunto da diversi proiettili che non gli hanno lasciato scampo. Carmine si è accasciato a terra in una pozza di sangue. Il 50enne è stato soccorso e portato all’Ospedale del Mare, ma i medici hanno potuto fare ben poco.

Per il momento le informazioni in possesso degli investigatori non sono molte, ma pare che il delitto sia da considerare come un’esecuzione di camorra. Indagano gli agenti della Squadra Mobile di Napoli.