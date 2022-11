Ancora spari ai Quartieri Spagnoli. Un uomo di 30 anni, Marco Zanga, è stato ferito alla gambe da alcuni colpi di pistola. Il 30enne, già noto alle forze dell’ordine, originario del Cavone, è stato accompagnato da un conoscente all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per le cure del caso.

Agguato ai Quartieri Spagnoli: gambizzato 30enne

I medici lo hanno stabilizzato e poi hanno avvertito la polizia. L’uomo, che già era stato gambizzato due anni fa, non ha saputo fornire agli agenti l’esatta dinamica dei fatti. Ha solo spiegato di non ricordare dove sarebbe stato ferito perchè era a piedi quando ha sentito gli spari e il dolore alle gambe. Gli investigatori escludono un collegamento con la sparatoria contro l’abitazione del titolare della macelleria avvenuta l’altro giorno in via De Deo sempre ai Quartieri Spagnoli.

Un episodio analogo è avvenuto ieri, a Brusciano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 40 anni è stato colpito alla gamba con tre proiettili di colpi d’arma da fuoco nel complesso delle case popolari ‘219’, in via Borsellino. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna per chiarire dinamica e matrice.