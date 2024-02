Si torna a sparare in provincia di Napoli. Un giovane di 24 anni è stato ucciso questa sera in via Corso Umberto I a Torre Annunziata, a pochi metri di distanza dal Tribunale. Si tratta di Alfonso Fontana, pregiudicato di Castellammare di Stabia.

Agguato a Torre Annunziata: ucciso 24enne in strada

Dinamica e matrice sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia per le indagini del caso. Secono una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata attinta da alcuni proiettili esplosi da uno sconosciuto. L’identità del giovane è ancora in fase di accertamento.