Ancora un agguato in provincia di Napoli. Nel tardo pomeriggio ad Arzano un uomo è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco in via Mazzini. Si tratta di Armando Lupoli, 49nne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto vicino agli ambienti criminali della 167.

Un altro agguato in provincia di Napoli, ad Arzano ucciso Armando Lupoli

Secondo quanto ricostruito finora, Lupoli era a bordo della sua Peugeot quando è stato affiancato dai killer arrivati in moto. I sicari hanno aperto il fuoco colpendolo con diversi proiettili in varie parti del corpo. I carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione di una persona ferita, hanno trovato sul posto il personale del 118 che stava già trasportando il 49enne al pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime: è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Sono in corso i rilievi dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, impegnati a ricostruire la dinamica dell’agguato e a individuare i responsabili. L’episodio arriva a poche ore dall’omicidio avvenuto questa mattina a Marano, dove è stato ucciso Castrese Palumbo, 80 anni, raggiunto da diversi colpi di pistola mentre si trovava a bordo della sua Toyota Yaris in via Svizzera.