Giugliano, apre Primark: in centinaia per il taglio del nastro al Grande Sud

In centinaia per l’apertura dello store Primark a Giugliano al parco commerciale Grande Sud. A tagliare il nastro dell’apertura è stato il sindaco di Giugliano Diego D’Alterio, in compagnia dell’intero staff e dei primi clienti.

Giugliano, apre Primark al Grande Sud: in centinaia per il taglio del nastro

La catena è già nota per i suoi prezzi concorrenziali e la diversità di merce trattata. La struttura si estende per 4.260 metri quadrati e dispone di 18 camerini, 14 casse self-service e 11 casse tradizionali. Come anche negli altri store, il punto vendita offre abbigliamento per uomo, donna e bambino, articoli per la casa, beauty e accessori, a prezzi molto bassi.

Nuove opportunità lavorative si affacciano grazie a questa nuova apertura. Primark ha assunto 180 addetti. La sua apertura è costata circa 10 milioni, spesi per lo più nel restyling e nell’allestimento dello store. Quello del Parco Commerciale Grande Sud è il quarto punto vendita della nota multinazionale aperto in Campania.