Si chiama Antonio Carnevale il pregiudicato che questa notte è stato raggiunto da due colpi d’arma da fuoco. Il 30enne, originario di Pozzuoli, sarebbe rimasto vittima di un agguato.

Agguato a Pozzuoli, 30enne ferito a colpi di pistola: è grave

La vittima è arrivata al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. Gravi le sue condizioni. Sottoposto infatti ad un intervento chirurgico d’urgenza, è attualmente ricoverato in Rianimazione, intubato.

Dopo il suo arrivo, al nosocomio puteolano de “La Schiana” sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando in queste ore di ricostruire la dinamica. Il giovane è stato raggiunto da due colpi di pistola, uno alla gamba sinistra e l’altro, quello più grave, all’addome.

Nonostante il ferimento, Antonio Carnevale è riuscito a trascinarsi da solo in ospedale giungendo al pronto soccorso all’una di notte. Al momento non è in grado di riferire sulle circostanze dell’agguato di cui è stato vittima. E’ in prognosi riservata.