Si torna a sparare a Napoli. Un 17enne è stato ferito a colpi di pistola alla spalla e alla mano sinistra. Giunto sanguinante al pronto soccorso dell’ospedale del Mare, il giovane ha raccontato ai medici di essere stato colpito mentre si trovava in corso Sirena, a Barra, quartiere orientale della città.

Agguato a Napoli, colpi di pistola contro un ragazzo di 17 anni

L’adolescente non è in pericolo di vita. Sul ferimento indagano gli agenti del commissariato Barra – San Giovanni e quelli della squadra mobile. Il ragazzo appartiene a una famiglia criminale attiva da decenni nel quartiere di Barra.

Non è escluso, quindi, che l’agguato possa essere inquadrato in un contesto camorristico e che il 17enne sia stato colpito nell’ambito di un regolamento di conti tra clan della zona. Indagini in corso per far luce sull’episodio e individuare gli autori del ferimento.