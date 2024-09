NAPOLI. Ferito a colpi d’arma da fuoco all’addome e alle gambe. La vittima è un 31enne che è giunto al pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Ponticelli dove sono intervenuti gli agenti del commissariato Ponticelli di Napoli e dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura.

Napoli, 31enne ferito a colpi d’arma da fuoco

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, il 31enne sarebbe stato colpito nel primo pomeriggio odierno in via Vera Lombardi.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto e perchè l’uomo sia stato ferito a colpi d’arma da fuoco, se vittima di una rapina, di un agguato o altro ancora. La dinamica dell’accaduto è in fase di ricostruzione da parte della Squadra Mobile. Dai sanitari dell’ospedale del Mare è stato classificato come codice rosso.