Riesplode la faida nell’area flegrea. A finire sotto i proiettili è Antonio Artiano, detto Antony, 23 anni, figlio di Giovanni, storicamente vicino ad Antonio Scognamillo, per anni reggente del clan Grimaldi di Soccavo.

Agguato nel Rione Traiano, 23enne colpito alla testa

L’agguato è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, al Rione Traiano. Il giovane – che versa in gravissime condizioni – è stato trasportato prima al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta e poi all’Ospedale del Mare di Ponticelli, dove è stato ricoverato in pericolo di vita.

“Antony” è stato ferito a colpi di arma da fuoco in via Marco Aurelio, nella cosiddetta “44”, considerata roccaforte del clan Cutolo. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha avviato le indagini.

Due agguati in 48 ore

È il secondo agguato che si verifica nel giro di 48 ore al Rione Traiano. L’ultimo risale all’8 novembre scorso, quando un 19enne di nome Fabio Volpe, ritenuto vicino al clan Vigilia, era stato ferito al volto. Il ragazzo aveva raccontato agli inquirenti di essere stato avvicinato da due sconosciuti in via Croce di Piperno: uno dei due aveva poi aperto il fuoco ed il proiettile lo aveva centrato allo zigomo. Non si esclude che i due episodi possano essere collegati.