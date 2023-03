È diventato un tratto pericoloso, per automobilisti e pedoni, il lungomare di Napoli. L’ultimo grave incidente è avvenuto stanotte e ha visto coinvolti due veicoli su cui viaggiavano quattro giovani, tra cui un minore. Ne dà notizia in anteprima Il Mattino.

Napoli, scontro tra minicar e scooter sul lungomare: 4 ragazzi feriti

Il sinistro si è verificato poco dopo le 2, in via Caracciolo, all’altezza della stazione zoologica Anton Dohrn: qui si sono schiantati, quasi frontalmente, una macchinina 50 Ligier e uno scooter Sh 350. Alla guida della macchinina 50 Ligier, c’era un 17enne, residente a Sant’Anastasia che compirà la maggiore età tra un mese ed era in compagnia di un amico, 18enne, residente invece nel quartiere San Giovanni a Teduccio, a Napoli.

A bordo dello scooter Sh, invece, c’erano due 22enni, entrambi della provincia, residenti a Orta di Atella e Caivano. L’impatto tra i due veicoli, violentissimo, è avvenuto quasi frontalmente, a cavallo delle doppia linea: i centauri sono stati disarcionati dalla sella, finendo rovinosamente sul marciapiede. I ragazzi a bordo dello scooter percorrevano il senso di marcia in direzione di piazza Sannazaro mentre la macchinina percorreva il senso opposto, verso piazza Vittoria.

Ad aver avuto la peggio i centauri, in particolare uno dei due ha riportato un trauma da spappolamento al piede destro; è probabile che nell’incidente l’arto inferiore del giovane sia stato schiacciato tra i veicoli. Per tutti si è reso necessario il trasporto in ospedale. Soprattutto per un 22enne, le cui condizioni sono apparse critiche più degli altri, al punto che i medici hanno dovuto amputargli una parte del piede destro per preservare l’arto.

Le indagini

Le indagini sono stati affidate alla Polizia Municipale che non esclude che entrambi i veicoli – tra l’altro posti sotto sequestro – stessero procedendo ad elevata velocità. Inoltre sul posto non sono stati ritrovati i caschi di protezione che avrebbero dovuto indossare i centauri. Per tutti i giovani, così come prevede la procedura, sono stati predisposti i test per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcool. Nelle prossime ore verranno anche acquisite ed esaminate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente.