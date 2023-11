Un diciottenne vittima di un agguato. È accaduto a Ponticelli, in via Luigi Franciosa. A cadere sotto i colpi dei killer è stato Daniele Frassanito, raggiunto da una sventagliata di proiettili alle gambe.

Agguato a Ponticelli, 18enne ferito a colpi di pistola

Sono stati i carabinieri della stazione di Ponticelli ad avviare le indagini. I militari sono intervenuti presso il pronto soccorso di Villa Betania, dove da poco era giunta la vittima. Il ragazzo non ha saputo fornire indicazioni in merito all’identità degli aggressori. Gli investigatori non escludono alcuna pista, neanche quella dell’agguato di matrice camorristica.

Daniele Frassanito non è nuovo alle cronache cittadine. Un mese fa, in compagnia di un minorenne – come spiega Il Mattino – il giovanissimo sfuggì ai controlli e si diede alla fuga per poi essere arrestato dalle forze dell’ordine perché in possesso di una pistola replica senza tappo rosso e una maschera Scream, verosimilmente usata in qualche rapina.