“Il presidente De Luca ha informato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro degli Interni della situazione esplosiva negli ospedali campani, in merito alle violenze nei confronti del personale sanitario. Per quanto mi riguarda ho chiesto e ribadirò la necessità di un tavolo monotematico in Prefettura”. E’ il commento del consigliere regionale e capogruppo Psi-Campania Libera Giovanni Porcelli a seguito della risposta dell’assessore Marchiello in question time sulle aggressioni al personale sanitario del San Giuliano di Giugliano.

Nell’interrogazione si chiedeva alla Giunta di intervenire presso il Prefetto Palomba per richiedere l’istituzione di un drappello di polizia o almeno di prevedere la presenza di una volante h24 all’esterno del pronto soccorso giuglianese “Così da garantire la sicurezza al personale sanitario e far sì che la presenza degli agenti potesse fungere da deterrente contro chi ha intenzione di aggredire chi lavora per tutelare la nostra salute”.

“Se non dovesse esserci la possibilità di un tavolo monotematico, non escludo, in accordo con altri colleghi consiglieri, di chiedere un’audizione in Consiglio regionale dove inviteremo il Prefetto Palomba – continua Porcelli -. I nostri operatori sanitari meritano di lavorare in un ambiente sicuro. L’ospedale di Giugliano raccoglie un bacino di utenza di 400mila abitanti, deve avere la stessa dignità e attenzione dei nosocomi di Napoli città. Come accaduto per il Vecchio Pellegrini, è necessario un presidio di polizia. Dobbiamo fare – conclude Porcelli – tutto ciò che è necessario e possibile per tenere alta l’attenzione: chi lavora in sanità non deve essere lasciato solo”.