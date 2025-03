Violenta aggressione nella serata di giovedì 27 marzo nel comune irpino di Aiello del Sabato, dove una donna di 46 anni ha accoltellato un vicino di casa di 58 anni. Il movente resta ancora da chiarire, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Aggressione in Irpinia: donna accoltella il vicino di casa

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe aggredito il vicino al culmine di una lite, sferrandogli un fendente all’addome con un coltello da cucina. La vittima, gravemente ferita, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stata ricoverata in gravi condizioni. Fortunatamente, l’uomo non sarebbe in pericolo la vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La donna è stata condotta in caserma per essere interrogata e successivamente denunciata a piede libero all’Autorità Giudiziaria competente. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire nei dettagli i motivi dell’aggressione, cercando di comprendere se vi fossero attriti pregressi tra i due vicini o se l’episodio sia stato frutto di un improvviso raptus