Aggressione a Giugliano, 28enne ferito durante un tentativo di rapina: indagano i Carabinieri

Momenti di tensione, ieri sera, a Giugliano dove un 28enne è stato accoltellato mentre stava rientrando a casa. Il giovane è giunto al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano, dove sono intervenuti i Carabinieri.

Accoltellato a Giugliano

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima – un 28enne originario dell’Afghanistan e residente a Giugliano – stava rientrando a casa in sella alla sua bicicletta quando sarebbe stato avvicinato da due individui. I malviventi avrebbero tentato di rapinargli il mezzo, ma il giovane si sarebbe opposto, venendo colpito con due fendenti alla schiena.

Il 28enne è stato prontamente trasportato in ospedale e si trova attualmente in osservazione. Le sue condizioni, per fortuna, non destano particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica e risalire agli autori dell’aggressione.