Eboli è stata teatro di un’aggressione ai danni di un uomo di 50 anni con disabilità, preso di mira da un gruppo di ragazzi che prima lo hanno deriso e poi lo hanno ferito con un coltello. Secondo quanto riportato da SalernoToday, l’episodio è avvenuto in via Scocozza, dove l’uomo stava transitando sulla sua carrozzina elettrica. Un giovane si è avvicinato fingendo di chiedere un passaggio, ma ha subito iniziato a importunarlo, saltando sulla carrozzina.

Aggressione a Eboli: 50enne disabile accerchiato e accoltellato da gruppo di giovani

Il 50enne ha tentato di respingerlo, ma il ragazzo è stato raggiunto da altri coetanei, che hanno circondato la vittima. La situazione è rapidamente degenerata: la gang ha aggredito l’uomo fisicamente e uno dei ragazzi ha estratto un coltello, ferendolo vicino all’orecchio. Soccorso dai passanti, indagini in corso Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno chiamato il 118. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare i responsabili dell’aggressione.