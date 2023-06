Una drammatica notizia ha sconvolto questa mattina la piccola comunità di Agerola sui Monti Lattari, in provincia di Napoli. Un ragazzino di appena 12 anni ha perso la vita dopo una caduta accidentale.

Agerola, caduta tragica per un 12enne: batte la testa e muore

Le circostanze dell’accaduto sono ancora da chiarire. Come anticipa il Mattino, il 12enne sarebbe stato vittima di una rovinosa caduta. I primi a prestare soccorso sono stati il nonno e i genitori.

Nonostante però la corsa al locale presidio della Misericordia di via Coppola, per il minorenne non c’è stato niente da fare. La salma del ragazzino è ora a disposizione della Procura di Torre Annunziata che ha aperto un fascicolo di inchiesta contro ignoti. Da ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Agerola.