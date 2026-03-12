Afragola, violenza sessuale di gruppo su giovane disabile: tre persone arrestate

Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Afragola con l’accusa di violenza sessuale di gruppo e atti persecutori aggravati nei confronti di un giovane affetto da disabilità. L’operazione è stata eseguita nella mattinata di oggi in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura.

Le indagini dei Carabinieri

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai militari dell’Arma, anche attraverso attività tecniche, i tre indagati avrebbero agito in concorso tra loro, approfittando della particolare condizione di fragilità della vittima. Gli investigatori ritengono che il giovane sia stato costretto a subire atti sessuali, in un contesto di intimidazioni e sopraffazioni.

Mesi di violenze e persecuzioni

Dalle attività investigative è emerso inoltre che, per diversi mesi, la vittima sarebbe stata sottoposta a ripetute aggressioni fisiche, oltre a violenze verbali, ingiurie, offese e insulti. Un quadro grave di atti persecutori e comportamenti denigratori, che avrebbe aggravato ulteriormente la condizione di vulnerabilità del giovane. Alla luce degli elementi raccolti durante l’inchiesta, il GIP del Tribunale di Napoli Nord ha disposto la custodia cautelare in carcere per i tre indagati.