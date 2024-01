Ha confessato di aver fatto partire il colpo di pistola che ha ucciso la zia. Gaetano Santaniello, 46 anni, è ora in carcere con l’accusa di omicidio colposo, porto abusivo d’arma e ricettazione. Ad aggravare la sua posizione anche il tentativo che ha fatto, dopo l’incidente, di occultare l’arma del delitto lanciandola dal finestrino della sua auto nei pressi del cimitero di Afragola.

Afragola, zia uccisa durante i festeggiamenti. Il nipote: “Pensavo la pistola fosse scarica”

Gli investigatori sono riusciti a ricostruire quanto accaduto nell’abitazione grazie alle testimonianze dei parenti di Concetta Russo, inizialmente reticenti. Il 46enne, a quanto pare, stava mostrando la pistola, detenuta senza regolare licenza. Avrebbe svuotato anche il caricatore, ma evidentemente un proiettile è rimasto in canna ed il colpo è partito accidentalmente raggiungendo la donna alla testa.

Quando si è consumata la tragedia, come spiega il Corriere del Mezzogiorno, i familiari di Concetta hanno allertato il 118, senza specificare cosa sarebbe successo e parlando genericamente di una donna ferita. I sanitari sono poi sopraggiunti in via del Plebiscito e hanno trasportato la vittima al Cardarelli dove è poi morta poche ore dopo.

L’arma del delitto

La pistola usata è una Beretta modello 84F. I carabinieri adesso vogliono vederci chiaro e capire come Gaetano Santaniello sia entrato in possesso dell’arma. Nell’abitazione di via Plebiscito, è stato anche sequestrato un chilo e mezzo di botti pericolosi artigianali, detenuti illegalmente da un 48enne, amico dell’indagato.

Gaetano Santaniello, proprietario dell’appartamento in cui si è consumato l’incidente, ha ammesso le sue responsabilità ai militari dell’Arma: «Sono stato io a sparare, ma è stato un incidente». La confessione è arrivata dopo un lungo interrogatorio. Sulle modalità in cui è avvenuto lo sparo saranno necessari gli accertamenti balistici degli investigatori impegnati sul caso.

Concetta Russo risiedeva al Nord, a Pantigliate (Milano): usava la casa del nipote, affittandola, ogni volta che scendeva ad Afragola e aveva intenzione di acquistarla. Dopo l’incidente, tutti hanno lasciato l’appartamento, compreso Gaetano Santaniello, che è corso nella zona del cimitero per abbandonare la pistola.