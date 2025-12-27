Afragola, tragedia evitata a Natale: guardia giurata salva un uomo sul cavalcavia dell’Asse Mediano

Un intervento tempestivo e di grande professionalità ha evitato una tragedia nel giorno di Natale ad Afragola, lungo il cavalcavia dell’Asse Mediano, in direzione Casalnuovo, all’altezza dell’uscita del centro commerciale “Le Porte di Napoli”.

Intorno alle 13.30, una pattuglia di guardie giurate, impegnata nel servizio di controllo del territorio, ha notato un uomo in evidente stato di grave difficoltà, fermo sul cavalcavia. A intervenire per primo è stato la Guardia Particolare Giurata Carlo Buonomo, che con sangue freddo e senso del dovere è riuscito a instaurare un dialogo con l’uomo, calmandolo e impedendo conseguenze drammatiche.

L’arrivo dei soccorsi e la messa in sicurezza

Attraverso la centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza, sono state immediatamente allertate le autorità competenti. Sul posto sono giunti in tempi rapidissimi la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a recuperare l’individuo. Per consentire l’intervento è stato necessario anche il taglio della grata laterale del cavalcavia.

Successivamente è arrivata anche una radiomobile per completare le operazioni. Durante le fasi di soccorso è sopraggiunta la sorella dell’uomo, che, colta da un malore dovuto al forte shock emotivo, è stata assistita da una seconda ambulanza allertata dalle autorità presenti.