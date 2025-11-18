Afragola, blitz dopo la sparatoria di via Sportiglione: decreto di fermo per 10 persone

A un mese dalla sparatoria al bar di via Sportiglione ad Afragola, la Polizia di Stato e i Carabinieri della Compagnia di Casoria hanno eseguito una vasta operazione che ha portato all’arresto di 10 persone riconducibili al gruoppo Nobile, gruppo emergente nella galassia criminale locale. L’intervento – come anticipa Il Mattino – è scattato all’alba e rappresenta un importante passo nella risposta dello Stato alla recente escalation di violenza nel territorio.

Operazione all’alba nel parco Sant’Antonio di Afragola

Gli arresti sono avvenuti nella zona del parco di Sant’Antonio, un’area da tempo sotto osservazione degli investigatori. Il quartiere, infatti, è stato nelle ultime settimane teatro di episodi intimidatori, tra cui: colpi di pistola contro auto in sosta, scontri tra bande criminali, tentativi di occupare gli spazi lasciati liberi dal clan Moccia, storicamente egemone ad Afragola. La polizia, dopo giorni di monitoraggio e pedinamenti, ha colpito all’alba per evitare fughe e ridurre al minimo il rischio di reazioni violente.

La scia di violenza dopo l’agguato al bar

La sparatoria avvenuta un mese fa nel bar di via Sportiglione, che provocò il ferimento di tre persone, aveva dato il via a un pericoloso susseguirsi di episodi armati. In sole 24 ore erano state registrate altre due “stese”, con l’esplosione complessiva di circa 40 colpi di pistola. Questi attacchi, secondo gli investigatori, sarebbero stati messaggi intimidatori tra gruppi rivali decisi a conquistare spazi di potere e controllo sul territorio, in un delicato momento di vuoto criminale lasciato dal declino del clan Moccia.