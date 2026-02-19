Afragola, riunione del Comitato provinciale: controlli nelle scuole, possibile uso metal detector e unità cinofile

Si è appena conclusa, presso l’Istituto Comprensivo Statale “Europa Unita” di Afragola, la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata per affrontare le criticità legate alla criminalità giovanile nell’area nord di Napoli e nel capoluogo.

Afragola, riunione del Comitato provinciale: controlli nelle scuole, possibile uso di metal detector e unità cinofile

All’incontro, presieduto dal prefetto di Napoli Michele di Bari, hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali. Al centro del confronto, il tema della sicurezza ad Afragola, con un focus particolare sul mondo della scuola.

Al termine della riunione sono stati annunciati provvedimenti urgenti per rafforzare i controlli agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici, al fine di garantire maggiore tutela a studenti, docenti e personale. Tra le misure previste, i dirigenti scolastici potranno richiedere il supporto delle forze dell’ordine, compreso l’eventuale utilizzo di metal detector e unità cinofile per il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti nelle aree scolastiche e limitrofe.

L’obiettivo è quello di prevenire episodi di illegalità e rafforzare la percezione di sicurezza, soprattutto nei luoghi più sensibili del territorio. Il Comitato ha ribadito la necessità di un’azione coordinata e costante, che coinvolga istituzioni, scuole e forze dell’ordine, per rispondere in modo efficace alle problematiche sociali presenti ad Afragola.