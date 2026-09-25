Un 20enne e un 29enne sono stati identificati e sottoposti a fermo dalla Polizia per una rapina ai danni di una donna anziana commessa domenica scorsa ad Afragola. Entrambi hanno precedenti.

Afragola, rapina a donna anziana: fermati un 20enne e un 29enne

Stando alla ricostruzione dei caschi blu, la donna stava percorrendo via Pietro Toselli, una strada a senso unico e con marciapiedi a larghezza ridotta, quando sarebbe stata avvicinata dai due uomini a bordo di un’auto. In pochi istanti gli scippatori le avrebbero strappato con forza la borsa per poi farla cadere rovinosamente per terra. Subito dopo la fuga con il bottino.

I poliziotti sono riusciti a ricostruire la dinamica della rapina e a individuare i presunti scippatori grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Inoltre, i caschi blu hanno reso noto che mercoledì scorso, nell’udienza di convalida, il giudice ha imposto ai due l’obbligo di firma.