Afragola. Raid vandalico alla scuola “Aldo Moro”: ladri sfondano aule, rubano materiali e defacano sui banchi

Raid notturno alla scuola “Aldo Moro” di via Ugo La Malfa ad Afragola, nell’area nord di Napoli. Nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, un gruppo di ladri, stando alle prime ricostruzioni, ha scavalcato la recinzione, sfondato una finestra e messo a soqquadro alcune aule.

Sono stati rubati pastelli, matite e soldi, mentre gli operatori scolastici e gli studenti hanno scoperto con sgomento che i malviventi avevano defecato sui banchi, un gesto che ha suscitato disgusto e indignazione.

La dirigente scolastica ha immediatamente denunciato l’accaduto alla Polizia Locale di Afragola, guidata dal Comandante Antonio Piricelli, che ha avviato le indagini sul caso. Grazie a una indagine lampo, è stato individuato e denunciato uno dei tre responsabili, italiano, per furto, danneggiamento e invasione di edifici. Le ricerche continuano per individuare gli altri due complici della banda.