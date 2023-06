Una Comunità aperta e diffusa capace di progettare interventi educativi innovativi: questo è l’obiettivo del progetto “Community for action” presentato alla Masseria Antonio Esposito Ferraioli, bene confiscato della città Afragola.

Il progetto, promosso dall‘Associazione Sott’encoppa, mette in rete enti e soggetti singoli impegnati nella città. Tra coloro che hanno già dato la loro disponibilità gli istituti superiori Filippo Brunelleschi e Sadro Pertini, ma anche il dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’università di Salerno. Con l’associazione “Let’s do It Italy“, un’attenzione particolare sarà rivolta all’ambiente.

GUARDA IL SERVIZIO