La città di Afragola piange la prematura scomparsa di Giuseppe Mele, conosciuto artisticamente come PGU ( acronimo di piccolo grande uomo), scomparso all’età di 37 anni.

Addio al giovane cantautore di Afragola Giuseppe Mele, detto PGU

Amato e stimato dalla comunità, Giuseppe era noto per la sua musica che toccava temi profondi e personali, tra cui la disabilità, argomento che lo riguardava direttamente. PGU, infatti, era costretto su una sedia a rotelle a causa di una grave patologia, una condizione che non ha mai frenato il suo spirito né la sua passione per la musica.

La sua canzone più emblematica, “Invisibili”, è un inno di speranza e forza per tutte le persone diversamente abili, con cui ha voluto dare voce a chi spesso si sente emarginato o non ascoltato dalla società.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio non solo tra i familiari e gli amici ma anche in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere la sua musica e il suo messaggio.

I funerali si svolgeranno, con una cerimonia che promette di essere toccante e partecipata, domani mattina alle 10 e 15 nella parrocchia di San Marco all’Olmo ad Afragola.