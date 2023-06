C’è un arresto per tentato omicidio dopo il duplice ferimento avvenuto ieri sera ad Afragola ai danni di padre e figlio. Si tratta di un immigrato originario del Togo di 20 anni, incensurato, fermato questa mattina dai carabinieri.

Afragola, rissa con immigrati: padre e figlio feriti. Arrestato un 20enne

Sarebbe un 20enne l’uomo che ha ferito Vincenzo Sepe, pregiudicato per reati associativi, e il figlio Raffaele, 17 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, padre e figlio, mentre transitavano a bordo di un motoveicolo per il Corso Vittorio Emanuele III, hanno avuto una colluttazione con due extracomunitari. Questi ultimi li hanno aggrediti con colpi di pistola e con un coltello, per poi fuggire a piedi per le strade limitrofe.

Poco dopo, uno degli stanieri è stato rintracciato presso l’ospedale “Villa dei Fiori” di Acerra, dove era giunto, trasportato dal 118, con ferita d’arma da taglio al polso sinistro (10 giorni di prognosi). L’immigrato, con regolare permesso di soggiorno, è stato fermato mentre sono in corso le ricerche per identificare il complice. Alla base dello scontro con Vincenzo e Raffaele Sepe una questione legata a un debito non saldato.