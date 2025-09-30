La Polizia Locale della Città di Afragola, diretta dal comandante Colonnello Antonio Piricelli – componente della cabina di regia istituita presso la Prefettura di Napoli – ha effettuato un controllo mirato su un’officina meccanica situata nel centro abitato.

Afragola, officina meccanica abusiva sequestrata: denunciato il titolare per ricettazione e riciclaggio

L’ispezione, coordinata dall’incaricato di governo per la Terra dei Fuochi Vice Prefetto Ciro Silvestro, ha portato alla luce gravi irregolarità. L’attività, esercitata in un locale privo di agibilità e delle necessarie autorizzazioni ambientali, risultava completamente abusiva. All’interno sono stati rinvenuti motocicli e ciclomotori in fase di riparazione, fusti utilizzati per lo smaltimento degli oli esausti e numerosi pezzi di ricambio e parti di motore di dubbia provenienza.

Gli agenti hanno inoltre accertato che il gestore non disponeva né di un contratto di fitto regolare, né del documento di valutazione dei rischi, né dei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni.

Alla luce delle violazioni riscontrate, l’officina è stata sottoposta a sequestro di Polizia Giudiziaria. Il titolare, oltre ad essere stato denunciato per l’assenza delle autorizzazioni ambientali, dovrà rispondere anche dei reati di ricettazione e riciclaggio.