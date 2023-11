Si prospetta un ennesimo brutto Natale per i 150 lavoratori dei supermercati ex Ipercoop ed ex Auchan di Afragola e Nola.

Dopo un anno e mezzo in cassa integrazione a zero ore, l’altro ieri la Gdm, società che aveva rilevato i supermercati, ha annunciato la procedura di licenziamento collettivo.

Piano di rilancio fallito

Da tempo società, sindacati e Regione – anche a seguito di diverse mobilitazioni – stavano studiando un progetto di rilancio che permettesse di conservare lo stesso numero i posti di lavoro. Ad oggi la Gdm, società con uffici a Casalnuovo e con sede legale a Milano, è riuscita a salvaguardare solo 60 addetti distribuendoli nei nuovi ma più piccoli supermercati a insegna “Sole 365” che si trovano tra Volla, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia.

Per tutti gli altri, da circa 18 mesi (data della chiusura degli ipermercati di Afragola e Nola) c’è stata la cassa in integrazione ma questa scadrà – in via definitiva – a gennaio.

Nessuna azienda ha voluto rilevare gli ipermercati di Afragola e di Nola.È riuscito invece il passaggio dalla stessa società degli Ipercoop di Quarto e Giugliano all’azienda «Sole 365» e con la concessione del marchio e dei prodotti gestiti dalla stessa «Sole 365» ai piccoli supermercati di Volla, Torre Annunziata e Castellammare, rimasti sotto gestione Gdm.