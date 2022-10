Continua la protesta dei lavoratori del supermercato Ipercoop di Afragola. Oggi i dipendenti si sono spostati nel parcheggio del centro commerciale “Le porte di Napoli” invitando tutti i clienti a disertare gli acquisti. Questo almeno finché la coop non dichiarerà di presentarsi all’incontro in regione convocato dall’assessore al lavoro della Campania Marchiello per venerdì 7 ottobre. Comincia quindi a muoversi a favore dei lavoratori anche la politica. Ad Acerra, il consigliere d’opposizione Andrea Piatto ha protocollato la richiesta di consiglio comunale dedicato alla vertenza.