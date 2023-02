Guai per il TilkToker Patrizio Chianese, noto venditore di hotdog operativo ad Afragola. Sabato scorso gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato un’operazione in via Galliano, dove il giovane stava installando, in mancanza di autorizzazioni, alcune attrezzature destinate alla cottura e alla vendita di panini. I caschi bianchi lo hanno diffidato e gli hanno ordinato di sgomberare. Non sarebbe stato multato.

Afragola, nei guai il TikToker Patrizio Chianese: sgomberato chiosco abusivo

Da due giorni stanno circolando su TikTok video che ritraggono la presenza della Polizia Municipale all’esterno di un chiosco ad Afragola che apparterebbe a Patrizio Chianese., ragazzo diventato popolare sui social grazie ai suoi video in cui si mostra alle prese con la realizzazione e il confezionamento di hotdog. Secondo quanto apprende Teleclubitalia, gli uomini della Polizia Municipale, nella serata di sabato, hanno effettuato un controllo in via Galliano dove Chianese stava allestendo una sorta di chiosco ambulante abusivo. Gli è stato ordinato di sgomberare.

Non si sono registrati incidenti. Chianese sarebbe stato diffidato e avrebbe accolto le richieste dei vigili senza recriminare. Del tutto infondate invece le notizie circolate in queste ore che parlano di un suo presunto arresto oppure di una chiusura del chiosco per motivi legati alla sicurezza alimentare (come la presenza di salmonella negli hotdog). Non risultano nei suoi confronti neanche sanzioni di carattere pecuniario.